IT青年建網站 「fact check」候選人 連登招人Tg管理 網主：助捉鬼不標籤

收集候選人言行 網羅區會發言紀錄

兩個網站有合作，資料互通。選區事實處由80後IT人James（化名）創立，他稱自己是泛民支持者，反修例運動帶動港人留意政治，認為區議會都要寸土必爭。他7月開設網站，因見到參選人單向提供資料，較少由選民「搵番參選人資料」，他成立此網站的目的是有系統地整理網上資訊，由候選人過往言行，以至爭取連任者過去在區議會投票與發言紀錄，都是該網站的收集目標。

James於7月底在連登討論區招人幫忙，現時協助管理網站的Telegram群組有85人，每日活躍的管理員有約20人，開放予公眾報料，他說目前每日有50、60條報料。他強調網站不會處理街坊口耳相傳的資訊，只接受能認證出處的公開網站、報告等。他說，有些報料「好勁」，有市民會找到現時某候選人，多年前曾在特首選舉辦法諮詢會上的發言內容，表達支持「人大8．31框架」。James稱，「好surprise去到這個地步」，體現到整場運動都是靠大家參與。

至於是否想幫手捉鬼？James說有幫助，但若該候選人「扮得好徹底」，或之前什麼都無講過，就比較難捉。他強調，網站不會標籤候選人「假獨立、真建制」，由選民自己評估。

網站強調中立 只列選區數據

vote4.hk由33歲黃漢斌和26歲梁逸風兩名軟件工程師創立，9月尾正式發布，管理網站的核心成員只有幾個。梁說見到選舉事務處網站並不易用，只陳列資料，於是想提供平台讓選民獲得清楚、易看的選區數據。梁逸風說由上月25日開始，發現通訊群組有人分享vote4.hk網站，泛民和建制都有用來建議他人如何投票。他強調該網站中立，不會推薦候選人。

（區選前哨戰）