建制6區相撞 實政圓桌佔4區 中聯辦有否協調？田北辰：「球證」影響力減

林勁放空降汀深 田指𠝹票

田北辰表示，若有建制派議員爭取連任，他不會派人出選，但到「新地方」他認為毋須協調。被問到是否互相𠝹票，他說不會做損人不利己之事，舉例稱實政黃梓雋在欣田區與民建聯賴嘉汶「撞區」，二人都是做實事，「視乎你有沒有信心兩人加埋可取得七成票」，若有信心就不用怕泛民。另外，他稱有人說汀深候選人林勁放是何君堯友好、香港政研會的成員，他認為這是𠝹票，但「球證」沒有阻止。林勁放沒有留下傳媒聯絡，政研會主席鄧德成承認，林是會員，但他是獨立參選，該會沒有提供支持。

香港警察員佐級協會前主席陳祖光與獨立建制符碧珍在雙順區相爭，陳表示有人質疑他𠝹票，但他認為民主發展應是有能者居之，他自4月退休已在該區服務，若有人用𠝹票論令他不選，他不會服。至於中聯辦有否從中協調，他稱對此「有保留、不回答」；被問到是否有意選立法會，他稱現時無打算，但說選立法會如同，「我以為做警察可以幫到好多人 ，但原來階級不夠高，力量有限；若能夠升高一級、更大力量，就可幫到更多人」，惟現時想先做好地區工作。

民主派撞區較建制派多，負責協調的民主動力召集人趙家賢表示，協調工作比上屆艱難，因為今屆很多素人、地區人士、「獨立單頭」參選。他稱，民動已盡量在提名期前做協調，例如以實體投票解決紅磡灣撞區。

素人崛起 民動：已盡量協調

民主黨內負責區選的李永達表示，民主黨是根據民動協調機制出人，舉例在北區石湖墟與民主黨林卓廷撞區的梁金成沒有參與協調。他稱，統計民主黨有約30個選區撞區，但有10多區的自稱泛民人士「找不到是什麼底細」，他稱與「真民主派」撞區的可能只得單位數。

汀深候選人還包括劉志雄及宏荃麟。欣田候選人還有盧偉明。 田北辰出選荃灣愉景選區，同區對手有劉卓裕。趙家賢出選東區太古城西選區，對手是丁煌。石湖墟候選人還有孔永業。

明報記者

（區選前哨戰）