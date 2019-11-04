泛民30區撞區 區會過半目標現暗湧 沙田深水埗最有望翻盤 兩區皆相撞

明報記者 何宛兒

今屆區選候選人和選民登記人數都成歷屆之冠。民主動力在提名期完結前，曾為泛民「撞區」協調。本報盤點，現時仍有至少30區出現「撞區」，相關選區已撇除泛民候選人安排的「替代人選」（Plan B），只計屬泛民政黨、組織，有泛民背景和自稱民主派的候選人。

泛民新東相撞最嚴重

現時18區區議會的建制、泛民整體比例約是7比3，兩者比例在深水埗、黃大仙、沙田區較接近，建制佔五成多稍優，民主派較有可能在該3區翻盤，惟沙田和深水埗都出現泛民撞區。泛民在新界東「撞區」情况較為嚴重，至少有14選區，如：爭取在石湖墟連任的民主黨林卓廷，遇上梁金成挑戰。

其他撞區例子有：民主黨陳汶堅、資訊科技界選委陳宇明同出戰觀塘栢雅，挑戰爭取連任的工聯會何啟明。陳汶堅稱自己是根據民動機制協調，該區是民主黨派人出選；陳宇明稱難接受「掛住個黨一衝落來就話係你的區」，原本「一對一格局」可能有贏面，但現時會「攬炒」。

建制派方面，只計政黨和明顯建制派背景的候選人，至少6區「撞區」，實政圓桌分別與民建聯、新民黨撞了4區。在觀塘雙順選區，警察員佐級協會前主席陳祖光「下海」，挑戰爭取連任的獨立建制符碧珍（見表）。

蔡子強指勢好心雄難棄選

香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強分析，坊間對民主派選情太樂觀，若泛民要區議會過半，需將上屆當選的百多人再翻一倍，泛民「同室操戈」對選情不利，舉例原本有機會翻盤的沙田或未能如願。他認為，民主派形勢好令候選人心雄，加上政團之間的「牙齒印」，大家都不會棄選。

民主黨副主席羅健熙認同，撞區對泛民選情有影響。他稱，雖然政治大環境對泛民有利，但亦不應過分樂觀，泛民議席翻一倍雖有可能，但亦有難度，因為建制派過去數屆區選的組織力和資源都有增無減，而泛民有機會翻盤的區或引來建制派「下重手」。羅健熙是利東二候選人，另一候選人為譚晉杰。

張國鈞稱泛民故意唱淡選情

民建聯副主席張國鈞質疑，泛民是故意「唱淡」選情，他認為受反修例風暴影響，建制派選情普遍凶險，又擔心示威活動令建制派支持者不敢投票，建制派「基本盤」能否全出有很大影響。他以自己在西環爭取連任為例，他上屆贏百多票險勝，估計該區新增的選民登記大部分不是他的票源，他的選情亦告凶險。西環其他候選人有彭家浩、黃美。

（區選前哨戰）