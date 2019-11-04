林鄭周三見韓正 劉兆佳料不談去留

料中央已擬新港策 班子變動不出奇

全國港澳研究會副會長劉兆佳相信，「（中央）應是有話想說才找她過去」，估計因中央研究香港近月動盪後，已擬定對港政策，因應四中全會報告，中央對港扮演主導角色，冀運用權力維護國家安全，同時亦需港府配合，「日後很可能香港管治形態出現變化……中央、特區政府、建制鐵三角，形成較龐大的綜合管治勢力，應對反對勢力」。劉兆佳並稱，特區管治班子未來出現變動亦不出奇，「務必需要提升政府管治威望、能力」。但他認為韓正與林太會面期間，不會談及去留問題。

韓正為粵港澳大灣區建設領導小組組長，小組後日將召開第三次全體會議。反修例風波過後，劉兆佳料會加快港人在大灣區尋找機遇，「中央認為年輕人激進，是因為發展空間狹隘，大灣區最能提供發展機會」，包括毗鄰香港、亦能講粵語。

風波過後或加快港人灣區尋機遇

工業界議員吳永嘉預計，目前國內仍有外匯管制，估計貿然找大灣區其他城市取代香港金融中心地位機會不高；加上港澳在戰略上為調解中心，香港有國際信賴的司法制度，料地位仍穩定。他並稱，若國家要穩定香港，更要令香港貧富收窄、「創科是需要的路，增值高、上流空間大」。

自由黨立法會議員邵家輝相信中央仍支持香港，大灣區措施未會因為近期事件而更改，但認為反修例風波牽涉中港矛盾，問題尚未解決，「問題是我們可否把握（機會）？」他估計在香港風波未息下，港人往內地發展會較過去困難。