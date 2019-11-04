研發機構：新系統可辨車種 以秒計逗留時間

稱技術上可保私隱 執法準則警釐定

項目負責人、LSCM副總監（研究及技術開發）吳道賓稱，團隊在全港多個路面日夜拍攝，再擷取成過萬張相片訓練系統，目前AI分析準確度逾九成，只需改裝逾5米燈柱、連接電腦及裝天眼等已可應用。吳舉例，若車輛駛入黃格，系統會以秒記錄停留時間，以辨別有否阻塞。

至於系統在執法有否「灰色地帶」，包括車輛逗留多久才算「阻塞」，吳稱準則交由警方與持份者取得共識，中心只屬研發單位，向警方提供技術方案。本報上月就新項目執法準則、實際設置地點等細節向警務處查詢，未獲正面回覆。

反修例風波造成信任危機，外間擔心政府以天眼監控民眾，以至智慧燈柱被鋸斷。LSCM行政總裁黃廣揚稱短期挽回公眾信心，唯有靠政府提高政策透明度。但他亦說，科技與私隱之間要取平衡點，天眼某些功能難用其他技術取代，「如有兩部車並排行駛，從影像可輕易區分，但改以雷達偵側信號誤差度會高」。