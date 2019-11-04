AI攝錄機捉違例車 擬明年初試行 區會文件稱中西區試點 議員運輸界批無諮詢

明報記者 高卓怡

只涵可事後發告票罪 禁區上落客亂入黃格

據悉，警方提出的新技術只適用於可事後發告票的交通違例罪行（即《定額罰款（刑事訴訟）條例》），包括禁區上落客、非法進入黃色方格；現時相關項目罰款400至560元不等。警方去年已試行用手提攝錄機輔助打擊同類罪行，計劃為期半年，其間發逾3000張告票。

警方回覆查詢稱，正與物流及供應鏈多元技術研發中心合作，選取合適地點設置攝錄機，以影像分析技術用作實際執法，針對部分較普遍會導致交通阻塞的罪行，包括在不准停車範圍違例停車等。本報其後再向警方查詢計劃實際選址、錄像涉及私隱問題等，均未獲正面回覆，發言人只稱待稍後落實測試地點，會向相關區議會匯報。

運輸署7月發表《香港智慧出行路線圖》，亦提及警方新計劃，惟只稱「將於今年內諮詢相關區議會」；今年5月中西區議會討論智慧出行措施中亦提及相關計劃，但提及「中西區是其中一個考慮的地點」。立法會交通事務委員會原訂於7月舉行會議討論到相關計劃，惟因示威活動會議取消；上月立法會復會後，政府建議刪走有關討論項目。運房局回應稱，局方已向立法會提交有關文件，上載至立法會網頁供公眾參閱，若議員希望進一步了解文件，政府當局樂意配合。

政府：已上載文件 涂謹申：等於諮詢立會？

民主黨立法會議員涂謹申狠批運房局說法不負責任，「是否將文件擺上網就等於諮詢立法會？那麼開會有何意義？」他說AI執法將影響全港駕駛者，應由當局主動解說而非「作出配合」；而現時社會氣氛緊張，公眾擔心「天眼」及人工智能侵犯私隱問題，質疑當局缺乏政治敏感。

譚文豪憂變「天眼城市」 陳學鋒籲先交立會

交通事務委員會委員、公民黨譚文豪要求警方交代錄像保存時間，以及會否用作檢控違例交通以外罪行等，憂慮本港進一步變成「天眼城市」，名義上是用於交通執法，實際監控群眾活動。資訊科技界立法會議員莫乃光則稱，因應反修例運動，創科局顧及民意反彈，智慧燈柱涉及私隱的功能均暫緩，反而警方照推敏感項目，「當民意同議會無到」。中西區議員、民建聯陳學鋒曾聽聞警方籌備有關計劃，但稱不清楚細節，難言支持或反對，但亦認同應先在立法會討論執法細節，提醒政府勿「好心做壞事」。香港汽車會會長李耀培表示，目前中西區經常有示威行動、交通燈受破壞、道路受阻，駕駛者或在不經意違例，質疑警方再推出計劃未諮詢駕駛者，對司機不公平。

陳學鋒在區議會出戰堅摩選區，對手有黃健菁及林雪迎。涂謹申在奧運選區的對手有李家軒。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676