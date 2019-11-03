聖保羅書院收百校外生 面試不問政治題

收生簡介會3900人登記入場

今年不少傳統名校的中一簡介會取消，聖保羅書院昨日則如常舉辦3場，網上登記參與人數達3900。學校下個學年預留100個非附屬小學（外校生）學額，若以校方去年收1609個申請推算，平均16人爭奪1學位。

料平均16人爭1學位

該校副校長王婉霞說，校方會以學術成績、課外活動等挑選600名學生參加入學面試。面試分中、英文，中文面試設個人和小組環節，英文面試則設閱讀文章和問答環節。校方稱面試主要考核語文、分析和溝通能力，並觀察考生是否懂得聆聽和尊重別人意見。校長源廸恩補充，考官不會問「離地」和政治問題，面試會由淺入深，根據面試生回答內容展開話題，並觀察面試生有否留意身邊事物，如「居住地區有多少間老人院」。

重視是否留意身邊事物

會詢問社區老人院數目

聖保羅書院的收生準則分3項，總分100。學生成績佔大部分（60分）；其次為中英文面試表現（30分）；其餘10分則為學生與學校的連繫（如父親、兄弟是否該校學生或校友）、操行和課外活動成績。該校現已接受中一入學申請，12月9日截止。

有媒體報道，聖公會教省主教長鄺保羅將於明日及後日與聖公會屬下學校校長和校監開會，討論學校如何應對社會爭議。聖保羅書院為聖公會其中一所屬下中學，源廸恩說周二（5日）將與大主教會面，但並非共商學生參與示威活動的對策，亦不是要接受大主教「訓示」，只是讓大主教了解學校面對的困難和情况。