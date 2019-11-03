行山客：駐軍白泥訓練場 位處怪氣「上風位」

林超英上周四撰文指出，上周一下午屯門一帶吹西北偏西風，認為就算操炮區有任何氣體產生，都會隨風飄出海，加上青山夾在屯門和操炮區之間，認為操炮區可剔除於可疑名單。不過，有網民表示，2015年解放軍在白泥附近開設青山綜合訓練場，而青山操炮區範圍更廣闊，氣流路線有可能穿過240米高的山坳吹向屯門市區。

林超英昨再發一篇網誌，稱假如在操炮區內的青山練靶場有氣體排出，輕於空氣的氣體會升上天，重於空氣的會貼地隨風向東南偏南飄移。但他亦點出，10月28日轉北風，反映微弱冷空氣到港，空氣相對穩定。他解釋，重於空氣的氣體能否爬上山，視乎當時大氣層的穩定度，要深入研究當日來自練靶場的氣體能否爬到坳口，需要以電腦計算精細的流體動力模式。據了解，環保署及本地大學的數學摸擬專家均可以就事件作數學模擬計算。一直關注事件的「屯結新墟」發言人張可森稱欣賞林超英運用專業知識嘗試分析，但他說自己早前已邀請過林超英參與屯門居民的聯署，惟林未就此回應。他又說，政府各部門在此事件中如同隱形，政府理應負上調查責任，包括成立調查委員會深入研究。

本報曾查詢 駐軍無回覆

本報記者曾於上周一發現良景邨各大廈大堂於9月底貼出「有關駐軍青山綜合訓練場進行軍事演習事宜」通告，指10月1日至31日（周日及公眾假期外），青山操炮區或其上空將有操炮練習。本報曾向解放軍駐港部隊查詢是否與不明氣體有關，但未獲回覆。

張可森為區議會屯門新墟選區候選人，同區候選人還有古漢強和陳滙熙。