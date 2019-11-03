首宗電動滑板車致命車禍 男子撞單車不治

10月26日晚上11時許，35歲黃姓男子在將軍澳日出康城對出單車徑駕駛電動滑板車，其間與一輛單車相撞，黃倒地頭部重創，送往伊利沙伯醫院救治，至周三下午不治。案件交由東九龍交通意外特別調查隊跟進，警方呼籲目擊者致電2305 7606或2305 7500提供資料。

警方稱，根據《道路交通條例》，市面上買到的電動滑行車、電動單輪車、電動單車等均不符合構造及保養的安全標準，故不會獲發牌。市民亦不可在馬路、行人路或單車徑駕駛上述車輛，駕駛者有可能觸犯無牌駕駛、駕駛時無第三者保險等罪行，如觸犯危險駕駛導致他人死亡，最高可被判監10年。

電滑板車不可在路上行駛 保險不賠

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄稱，本港法例規定路上行駛的車要購買第三者責任保險，惟電動滑板車等車輛不可在路上行駛，若發生意外亦不會獲保險賠償。如市民不幸被電動滑板車等車撞傷而未有買個人保險，可考慮申請社署提供的「交通意外傷亡援助計劃」，他指計劃不論過失，旨在為車禍中的死傷者家屬提供緊急援助金。

運輸署前年展開「提升香港易行度顧問研究」，研究電動可移動工具在香港使用狀况，以及是否適合在香港使用作短途代步用途等議題。研究料於2020年中完成，政府會參考結果，檢討是否需就電動可移動工具引入相關規管制度，及有否需要就電動可移動工具推行試驗計劃等。