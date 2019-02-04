2000單位每伙150至350呎 估計政府斥11億元 恒基借地建過渡房 料萬家庭受惠

恒基：會盡快遷走租戶

恒基稱該2000個單位面積介乎150至350呎，供1至5人家庭居住，每幢樓高4層，會採用組裝合成建築法。恒基執行董事黃浩明說，建築費及營運工作會交由政府負責。根據運房局上周向立法會提交的文件，在空置土地上搭建過渡房屋，每伙最多資助55萬元，以江夏圍項目有2000伙計，即政府最多斥資11億元。

恒基表示，會斥資3000萬至4000萬元活化該地皮上一座名為「江夏圍大宅」的客家建築物，作為社區中心，供住在過渡房屋的學童補習並設零售設施。大宅建於1930年代，屬三級歷史建築。

黃浩明說，基於入住的是基層居民，需要從他們上班及起居考慮，故選擇這幅地皮，該處步行至西鐵錦上路站需15分鐘；又稱公司在附近沒有隱藏的大型發展項目，不會利用過渡房屋鋪路作日後發展。

陳帆：7年後若未有用途

仍有空間續借

恒基發言人補充說，恒基會盡快遷走租戶並規劃，向城規會申請改用途後，會交給政府及志願團體興建過渡房屋，需時2至3年，由志願團體安排在公屋輪候冊快「上樓」的基層家庭入住。

雖然該地皮營運時間只有4至5年，由於入住家庭應住不久便可「上樓」，故估計7年內可讓1萬個家庭受惠，涉約4萬人。至於借用7年後會否收回發展，黃浩明說，整個社區仍處於未成熟階段，會等到社區成熟後再考慮最適當的土地用途。

在同一場合的運房局長陳帆透露，借地象徵式付1元租金，7年後若土地未有用途，仍有空間繼續借用；施政報告提出3年內提供1萬個過渡房屋單位，現時已經有超過6000個，預計未來3年內可以供應市民。他稱當土地回歸恒基後，它作任何其他發展，都要自行向城規會申請。

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