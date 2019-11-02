【Emily】「要求港鐵封站時，保留金鐘站轉車功能」 區選橫額惹火 白鴿黨回收

南區區議員區諾軒喺facebook轉載咗呢個批評，佢話「唔完美可接受有改善空間」，解釋雖然唔搭港鐵係運動一部分，但南區交通的確係有先天不足，好多時港鐵封金鐘站，南區人就搭唔到南港島線出去，只能靠薄扶林同香港仔隧道，當塞死晒，想參加遊行都出唔到去；如果遊行完咗返歸，兩條路畀警察封路查車，全部人「死得」。佢建議橫額寫「譴責港鐵封站 還我公共交通」，又或者「封站南區癱，市民被玩殘」，可能會少啲誤會。

羅健熙同意表達唔理想致歉

民主黨副主席、利東二區議員羅健熙喺fb承認，張banner係佢整嘅，佢自己都有同款banner，佢同意咁樣表達唔理想，向大家致歉。佢解釋當時諗法係因為事關南區民生，雖然𠵱家多咗人搭巴士，但仲有好多街坊都係用港鐵，希望佢哋跟進封站問題，話呢個係「大政治與區議員少少唔協調嘅位」。佢話聽完大家意見會改，呢個就係民主派同建制派最大分別。

利東二候選人仲有譚晉杰。鴨脷洲北候選人仲有張錫容。