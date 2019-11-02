房委集思會 委員促訂綠置居5年建屋計劃

增白居二等4措施列主要工作項目

昨午房委會集思會歷時約3個小時，運輸及房屋局長陳帆、新任房屋署長唐智強亦有出席。其中今年《施政報告》提出，邀請房委會加快出售租置屋邨餘下4.2萬個單位、研究重建旗下工廈用作公營房屋、明年預售1.2萬個居屋及綠置居單位、以及明年增加「白居二」配額合共4項措施，均納入主要工作項目內。

委員倡重建工廈舊屋邨互相配合

建屋方面，房委會會上提及，明年會向政府爭取提供適合建屋的土地，監察能否及時取得土地動工、善用土地潛力以增加住宅供應量，以及需管理影響施工進度風險。房委會稱，會監察建築成本，並檢視重建個別舊屋邨的可行性。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉表示，會上不少委員關注舊屋邨重建進度，稱舊屋邨老化，政府應深入檢視。

招國偉引述當局稱暫時未有大規模重建計劃，房署會繼續檢視個別舊屋邨有否空間加建樓宇。他建議政府考慮將重建工廈及舊屋邨互相配合，如屬22個高齡屋邨之一、樓齡44年的葵盛西邨，附近是房委會旗下的晉昇工廠大廈，當局可考慮重建晉昇工廈用作安置屋邨，之後再重建葵盛西邨。

招國偉續稱，對於租置計劃剩餘單位的銷售安排，當局預料明年初會制訂細節，並交予資助房屋小組委員會討論。他並建議，「綠置居」計劃去年起恆常化後，房委會應如公屋及居屋般，提交綠置居項目未來5年建屋計劃，並引述房屋署官員稱可以研究。