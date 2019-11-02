星島：正洽潛在投資者 股價急升創3年新高

何柱國未回應是否賣盤

星島集團近兩日股價急升，繼前日收升19.61%後，昨日股價曾高見1.38元，創2016年初以來新高，最多升13.11%，全日上升8.2%，收報1.32元，成交1990萬元。

《星島日報》1938年由緬甸華僑胡文虎創辦。1999年，胡文虎女兒胡仙財困及惹官非，因此出售《天天日報》及《星島日報》，其中《星島日報》售予私募基金Lazard Asia。2001年，「煙草大王」何英傑長孫何柱國再從Lazard Asia手中買下《星島日報》。

其後，集團再從英皇手上買下《東周刊》，另於2005年創辦中文免費報紙《頭條日報》及2007年將《英文虎報》轉為免費英文報。據官網介紹，《星島日報》現時有16個海外版本，於全球超過100個城市發行，是全球發行網最大的中文國際報章之一。

上半年盈轉虧 虧損逾700萬

不過近年集團業績欠佳，去年全年純利跌41.36%至2424.3萬元；今年上半年更盈轉虧，錄得768.7萬元虧損。2014年星島集團純利仍達1.14億元。

今年屆70歲的何柱國現為全國政協常委，去年3月換屆時，已過68歲的何柱國若按全國政協「七上八下」（67歲可連任，68歲則退任）的潛規則，理應退下來，但令人意外地他獲得留任，但估計到下一次換屆他將會離任。