通渠水潑前女友傷3人 地盤工囚11年

被告何朝暾（42歲）在內地讀至高中程度。他被控於去年5月27日在尖沙嘴帝國中心好彩海鮮酒家，向何海玲淋潑腐蝕液體，意圖對對方造成嚴重傷害，另於同日向張時雄和林彩霞造成嚴重身體傷害，兩人為食客。

事主兩成皮膚二級燒傷 患創傷後遺

辯方昨求情稱，被告視事主何海玲為妻子，他當時面前感情破裂，加上兩人育有兩名女兒，分手影響甚大，導致被告意氣用事，他無意傷害其他食客。

法官陳慶偉判刑時引述事主醫療及心理報告稱，她臉上及肢體的傷口雖癒合，但仍會發噩夢，看見傷疤感傷心，亦因此令她自尊心下降，患上創傷後遺症。陳官看畢事主傷勢照片，形容傷疤很可怕，事故令她承受永久的心理傷害。

求情稱意氣 官指預謀報復

陳官表示，被告與事主去年4月感情破裂，事主換新工作，欲斷絕與被告聯絡，但被告5月底特意前往女方新工作的酒樓，並預先將通渠水倒進金屬罐，再淋向女方。被告意圖以憤怒、抑鬱等因素減低罪責，但被告案發時戴帽及太陽眼鏡施襲，明顯是知道復合無望，有計劃及預謀報復事主，而他事前沒有受挑釁，並非當場因情緒受困及盛怒下犯案，直斥他「冷血」。

陳官認為本案在同類罪行屬嚴重個案，第一項控罪以15年為起點、其餘兩項控罪以18個月為起點，認罪後扣減刑期，部分刑期同期執行，判囚11年。

【案件編號：HCCC146/19】