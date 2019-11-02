遭7煞襲擊 兩漢驅車逃走撼酒吧

清晨5時許，灣仔盧押道及謝斐道交界，兩名男子取回平治房車，登上車時遭7名穿黑色上衣及戴黑色口罩的男子持鐵鎚、刀等武器襲擊，遇襲司機隨即開車逃走，惟撞到停泊路邊的另一輛私家車，該私家車被推前撞向前方一輛客貨車；司機再加速擬掉頭時，撞向盧押道一間酒吧，酒吧門口被撞毁，7名男子追前再以刀及鎚毁壞該輛平治。44歲李姓司機腹、手及腰受傷，34歲徐姓友人手受傷，二人清醒送往律敦治醫院；施襲者其後登上兩輛私家車沿謝斐道東行離開，現場遺下鐵鎚及一把斷柄的開山刀。

觀塘一車被燒 疑施襲者燬逃亡車

至早上6時許，觀塘茜發道對開一輛私家車起火焚燒，消防到場將火救熄，前座乘客位遺下一個易燃液體罐，車尾箱亦遺下一個車牌，警方聯絡車主，車主表示並無持有涉事私家車。消防相信起火原因有可疑，案件列縱火，交由觀塘警區刑事調查隊第5隊跟進，暫未有人被捕。警方不排除兩案有關聯，懷疑施襲者乘坐私家車逃走，駛至觀塘上址燒毁汽車。案件列傷人、縱火、刑事毁壞及交通意外無人受傷，合併交由灣仔警區反三合會行動組跟進。