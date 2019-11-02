香港民研：美制裁DQ官員 逾半受訪者撐

蔡亮住所涉僭建 屋署：有申報

另外，南區選舉主任蔡亮昨遭傳媒揭發，其位於西貢柏濤軒的獨立屋住所，天台涉僭建了一間約300平方呎的玻璃屋，門外亦有一長約5米的透明玻璃簷篷。《蘋果日報》昨報道，單位是蔡亮與丈夫2010年購入。

屋宇署昨晚出新聞稿回應稱，柏濤軒為新界豁免管制屋宇（即村屋），屋宇署在2012年實施申報計劃，容許村屋業主就違例情况較輕及潛在風險較低的僭建物申報。屋宇署指出，「根據申報紀錄，當中包括有關政府人員申報其於柏濤軒的私人物業內的天台屋和玻璃簷篷的紀錄」。該署稱，現正按既定程序逐一跟進柏濤軒部分村屋的舉報。

區議會選舉本月24日（周日）舉行，但連日發生有關選舉的暴力事件，而今日維園亦有以區選宣傳為名的集會。選舉管理委員會昨再次呼籲市民保持冷靜、理性，各方停止一切暴力或威嚇。早前有指政府或會考慮因應暴力事件取消區選，選管會昨特別呼籲社會各界，「珍惜區議會選舉這個非常重要的平台，切勿破壞香港一直良好的選舉文化」。

周浩鼎議辦再遭毁 鄭達鴻派單張被滋擾

競逐連任東涌南議席的民建聯周浩鼎表示，他在東涌的區議員辦事處在10月31日晚第三度遭「暴徒」嚴重破壞，今次除大肆搗亂，更截斷辦事處的通訊系統，「可見暴徒事前精心部署，目的是阻礙辦事處為市民提供服務」。周浩鼎已就事件報警，他稱不少市民憂慮區選舉當日能否在安全而不受威脅下投票，指政府有責任確保選舉公平公正進行。東涌南候選人還包括王進洋、劉永賢及黎永安。

競逐東區丹拿選區連任的公民黨鄭達鴻昨稱，昨晨在百福花園門外擺街站派單張時，遭一中年男子滋擾，稱該男子在他面前向他吐口水。同區候選人還有曾卓兒。

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