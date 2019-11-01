【Emily】立會爆seed 李慧琼：官員要帶頭改革 麥美娟：自救話僭建 係咪黐線

立法會傾咗兩個星期都仲未表決到稅務寬免嘅修訂條例草案，好多建制派都借題發揮，批評政府無法保護市民，話單純稅務寬免根本唔可以幫到市民。Starry發言時就話啲官員有權，但就唔需要面對市民嘅投訴，只係坐喺議會聽議員發言，聽完都係繼續以行政考慮去處事，根本無新思維。佢呼籲「每一個官員都要帶頭改革」，又希望官員可以主動了解市民有咩需要幫。

李批官員無新思維

工聯會麥美娟（Alice）直斥政府「黐線」，話中銀香港被示威者破壞，要自救用鐵板封住分行，但地政處竟然話係僭建，「係咪黐線……你保護唔到間銀行……佢去自救，你竟然話佢僭建」。佢反問政府啲商店係咪要日日打開門「繼續畀人打我」，要求政府再檢視法例保護市民。

噚日嘅立法會會議提早下晝6點前就結束，立法會主席梁君彥話立法會一帶或有示威，為免影響議員同職員，所以提早兩個鐘完會。

Starry同Alice都有參選區選，Starry對手係社民連梁國雄；Alice對手為公民黨冼豪輝。