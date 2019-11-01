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港聞
2019年11月1日星期五
港聞二
海嘯後最差 第三季GDP跌2.9% 陷技術性衰退 政府：全年料負增長
扭轉GDP劣勢 關鍵年尾銷售旺季
旅客跌幅收窄 短途客大減五成
馬道立2021年初退休 張舉能霍兆剛繼任大熱
任內兩度面對釋法 法律界讚表現優於預期
四中全會：建健全港澳國安法制 譚耀宗：指23條
區選候選人資料刊憲 多報通訊地址少填住址
廉署接77宗區選投訴 28涉脅迫候選人
指一敗塗地全因傾斜建制 陳祖為倡政府重建權威 撤禁蒙面法
武力反抗須定界線比例 不認同「裝修」報復
昔勸傘運學生退場 陳：信念無變手法不同
加快推售租置餘貨 黃遠輝倡租戶調新邨 鳳德竹園北山景或先行
推租置2.0 須先趨向回復「3年上樓」
將軍澳醫院日間手術中心 智能配對病人護士
調查：不計飲食旅遊業 明年平均加薪3%
石棺案第三被告割席：我畀佢哋洗腦
港島西內科輪候2.9年 醫生：人手缺新症積累
漫畫
【Emily】立會爆seed 李慧琼：官員要帶頭改革 麥美娟：自救話僭建 係咪黐線
【Emily】助盛事回歸 林鄭：願借禮賓府畀商界
【Emily】約見林鄭被拒 王國興：勿做縮頭龜
【Emily】中大民調 鄭若驊18分
【Emily】陳學鋒同師父海報8年仍在
【Emily】十年一度 昂船洲污水廠本月中開放
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【明報專訊】（請看附圖）（尊子休假，黃照達代筆）
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海嘯後最差 第三季GDP跌2.9% 陷技術性衰退 政府：全年料負增長
扭轉GDP劣勢 關鍵年尾銷售旺季
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