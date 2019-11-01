港島西內科輪候2.9年 醫生：人手缺新症積累

最新數據顯示，港島西骨科門診的最長輪候時間達186周，但輪候中位數則為19周，比上一季縮短3周，屬所有聯網之中最快。九龍東眼科最長要等157周、即3年，與上季一樣。港島西內科的最長輪候時間為150周，較3個月前增加20周。上述3個專科為各聯網所有專科輪候時間的首3位。

前線：瑪麗硬件不足 有醫生沒診症室

有瑪麗醫院內科醫生表示，內科長期人手不足，即使完成候召後會有半日假期，但經常無法放假，需應付病房及門診等服務。他又稱，各部門普遍出現「肥上瘦下」情况，不夠前線醫生應付門診等工作；醫院硬件已不足，有時出現有醫生但沒有診症室的情况，導致慢性病穩定新症愈積愈多。

醫管局發言人表示，近年已推出措施紓緩專科門診輪候時間，包括推行公私營協作、實施分流及編定先後次序等。局方在2019/20年度會繼續增加專科門診服務量，例如港島西於今年初設立麥理浩復康院賽馬會專科門診診所，加強骨科門診服務能力。