石棺案第三被告割席：我畀佢哋洗腦

被告依次為曾祥欣（28歲）、劉錫豪（22歲）及張善恒（25歲），被控2016年3月4日在香港謀殺男子張萬里（別名阿J，終年28歲）。

張善恒在錄影會面尾聲表示「懺悔」，稱認識另外兩名被告後，「我畀佢哋洗腦」、「更離間我同阿媽，唔畀我同屋企人聯絡」，又不讓他見母親，否則會找人恐嚇她。張善恒稱二人說，聽家人話難有作為，「忠忠直直，終需乞食」，着他放膽才能賺錢。張在言談間再多次哽咽道「畀佢哋洗腦」。

張善恒憶述，以往幫兩名被告做跑腿，由他們「包養」，言聽計從完成他們的要求，又稱二人常承諾「唔會有事，有人會解決到」。他強調自己從未犯法，但今次謀殺一事，經另外兩被告「不斷講錢」，最後被錢蒙蔽雙眼，並相信及遵從他們所言，「佢哋話做啦，你坐旁邊幫吓手，就有錢收」。

張善恒形容，「真係黐咗線，做到呢一步」，並哽咽道：「如果當初我唔係拉住阿J，而係推開劉錫豪，係咪唔會搞到咁大件事呢？我仲要蠢到跟住走去台灣，好戇居。」他又說，願意在重組案情時講出所有事實，還所有人及死者家屬一個交代。聆訊今續。

【案件編號：HCCC459/16】