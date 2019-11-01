調查：不計飲食旅遊業 明年平均加薪3%

香港人力資源管理學會昨發布「2019年薪酬趨勢調查」結果。學會於今年8至9月進行訪問，了解僱主今年1至9月期間對僱員薪酬、花紅發放和福利的變動情况；涵蓋建造業、金融及零售等行業，涉及14.5萬名僱員。結果95.6%機構表示本年內曾加薪，加薪幅度為3.2%，較去年微升0.4個百分點，但扣除今年2.8%通脹後，本年淨加薪幅度僅0.8%，是自2017年以來最低。不同行業中，公用事業（如煤氣、水電供應）本年加薪幅度達4.4%，為各行業中最高，最低為船務/運輸，加1.6%。

調查亦顯示薪酬調整展望，51.1%機構稱來年會為員工加薪、平均加幅為3%；47.8%則稱仍未決定調整走向，僅1.1%稱或會凍薪。學會副會長孔于人表示，部分受訪機構稱，即使經濟持續轉差，裁員亦非首選，會先從節流入手，如縮減員工出差開支費用等。

周綺萍：未全面反映市况

金融銀行業或裁員

安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍認為，調查未涵蓋正下滑的旅遊及飲食業等，難全面反映市况，她估計來年調薪幅度僅2%。對企業未有率先考慮裁員，周綺萍解釋人才是企業最寶貴資源，公司都會最先緊縮非必要開支，如出差費用。

另外，她表示市道轉差是政治風波所致，與以往經濟衰退不同，「轉好轉差只在瞬間」，企業不敢貿然「炒人」。她認為如風波持續，金融及銀行等最受市况影響行業或「捱不住」觸發裁員；相反，資訊科技、醫療等界別對人才需求殷切，或能逆市加薪。