將軍澳醫院日間手術中心 智能配對病人護士

擴建完畢 料一年可做千宗手術

該中心在護士站引進「智能儀表板」，板上會顯示不同病牀的病人有何特別需要、當值護士名單、護士年資、經驗等，儀表板會運算出哪名護士適合照顧哪名病人。九龍東醫院聯網總監譚錦添表示，此儀表板系統由將軍澳醫院的資訊科技部門研發及支援，能更有效安排護士人手。

首間公院護士站使用智能儀表板

此外，中心亦引入「智能上傳系統」，當預備做手術的病人來到中心，量度生命表徵時，護士不用抄寫數據，電腦可透過Wi-Fi傳輸資料到系統。主診醫生能於其電腦看病人的最新情况。另外，中心亦是首批醫院採用「無線射頻辨識（RFID）專櫃」，使用RFID記錄較昂貴的手術用具，如膝關節置換的植入物的數據及使用情况，能更有效監控相關物料的數量。

九龍東聯網將增86張病牀

九龍東醫院聯網本年度將增加86張病牀，增聘475人，包括30名醫生、127名護理人員、53名專職醫療人員等。聯合醫院深切治療部將增設人工心肺，最快在2020年添置並開始服務。另外，聯合及靈實醫院會合作成立跨專業紓緩治療會診團隊，預計會為220名紓緩治療病人提供服務。

譚錦添稱，九龍東聯網的醫生及護士流失率均為6%至7%。對於九龍東眼科輪候時間較長問題，他承認人手流失是大缺口，近期增聘一名眼科專科醫生，未來會持續在本地及海外招聘，以及積極挽留人才。

明報記者