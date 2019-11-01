推租置2.0 須先趨向回復「3年上樓」

亦要追回長策公營房屋供應量

政府去年底將長策的公私營房屋比例調整至7：3，未來10年公營房屋供應量訂為31.5萬個單位，但仍欠缺土地興建6.7萬個單位；而截至今年6月底，公屋申請達25.61萬宗，一般家庭平均輪候時間達5.4年。

黃遠輝表示，在現時資源不足下，推行「租置計劃2.0」及重建舊公共屋邨，將在短期內減少每年可供編配的公屋單位，「例如重建屋邨，可能需要安置數千戶受影響租戶到新屋邨，該年度就會少了數千個單位作編配」。

他認為，要令到公營房屋供應「更有把握」，其中一項指標是房委會要達到長策的目標，因長策是按社會需求，計算公私營房屋的供應量；而且土地供應專責小組計算土地需求時，亦是引用長策的數字，若能填補未來10年所欠缺的6.7萬個公營房屋單位的缺口，「就可以叫做更有把握」。

黃遠輝並指出，另一要達到的指標，是公屋平均輪候時間逐步縮短，趨向回復至「3年上樓」目標，屆時可顯示公營房屋供應量有改善。他強調，土地供應問題的「基本盤」是公屋，最低限度要確保土地資源善用，興建實而不華的房屋予低收入家庭入住。