加快推售租置餘貨 黃遠輝倡租戶調新邨 鳳德竹園北山景或先行

明報記者 黃俊鋒

本報向房委會查詢租置餘下單位銷售時間及安排，房委會回覆稱，會考慮各方意見，並研究和討論，適當時候公布具體安排。

房委會今日舉行集思會，討論下年度機構計劃，如何加快出售剩餘租置單位料是工作目標之一。黃遠輝接受本報訪問時表示，目前房委會透過租戶離世、調遷等自然方式收回租置屋邨未售單位，每年平均約1200個，「等於要做40年才能處理餘下單位」，難做到「加快出售」。

目標每年收回2000至3000伙

要吸引現有租置邨租戶遷離，他倡議房委會透過新公屋作「誘因」，預留一定數量新單位給同區租置邨租戶申請調遷，從而有序地收回單位，以每年收回2000至3000個單位為目標，所收回單位可納入該年度綠置居推售。他稱房委會可制訂時間表，租戶在限期前可選擇購回現居單位，或調遷至新單位；但認為需分階段實施，不可能39個租置屋邨同時進行。至於每年收回的其他區域租置單位，則繼續用於編配。

單位撥綠置居 最快2021年售

他預料連同遷置租戶時間，最快2021年底綠置居才可一併推售租置餘貨。但他承認，有關方案無可避免會影響公屋輪候時間。

按房委會公屋建設計劃，2021年後落成的大型公屋項目，包括約9400個單位的屯門第54區項目、2100個單位的鑽石山前大磡村第二期項目，以及大埔第9區項目約6400個單位等。以此推測，屯門山景邨、良景邨、田景邨等；黃大仙鳳德邨、竹園北邨等，以及大埔富善邨、富亨邨、運頭塘邨等，均可能被挑選為「先頭部隊」。其中鳳德邨曾屢現天價成交，今年6月有3房單位在第二市場以526萬元售出，成交價創全港未補地價公屋新高。

房委會資料顯示，截至今年6月底，租置屋邨中出售率最低的仍為屯門山景邨，只有44%；但對比2016年的33%，實已有明顯增長。至於鳳德邨、竹園北邨及黃大仙下（一）邨的出售率，目前介乎70%至85%。

全長者租戶佔25％

不過，租戶的經濟負擔能力直接影響置業意欲。房委會表示，截至6月該4.2萬租置邨租戶中，全長者戶（所有家庭成員逾60歲）佔25%；而有家庭成員領取綜援的租戶亦佔25%。黃遠輝認為，除以市價約二折低價出售外，房委會亦可增加搬遷津貼吸引租戶調遷，但認為終身免租的做法不可行，因會造成不公平。

房委會資助房屋小組委員、公屋聯會總幹事招國偉建議，房委會可在每年公屋調遷名額中，預留一定數量如1000個單位，給予所有租置租戶申請調遷，毋須只局限同區申請，收回的單位可一次過推售。他亦倡議租戶可以「折上折」方式購入現居單位，而納入綠置居公開出售的租置單位，其折扣率可較同期綠置居低一至兩成，令綠表者更能負擔。