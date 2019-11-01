昔勸傘運學生退場 陳：信念無變手法不同

慨嘆前線「防人防己」下慘活

陳祖為是低調的溫和派學者，他曾在2014年的「雨傘運動」中擔任政府與學聯的中間人，鼓勵雙方對話，亦有勸喻學生退場。在反修例運動中，他積極參與各種聯署和發聲。外界或認為他變得激進，陳回應說信念無改，只是手法不同。他強調溫和派是相信多元價值，包括權威秩序、公義、人權等，面對衝突時要思考哪一樣比較重要、如何取捨，因此每次的判斷都會隨事情不同而相異。

他舉例說，雨傘運動是全面抗爭的開始，當時公民抗命主張和平非暴力，他憶述呼籲學生退場是憂慮長期佔領街道會失民心，因此希望他們轉用其他抗爭手法。但今次反修例運動有緊迫性，「被人踩到上心口，最重要的價值是急速地崩潰，連authority（權威）、order（秩序）和justice （公義）都失去了，你當然要攬番住一點東西。這叫defensive resistance（保衛式抗爭）」。