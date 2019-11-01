武力反抗須定界線比例 不認同「裝修」報復

陳祖為說，行使暴力的目的是增加對方管治成本和難度，希望對方改變初衷，但會間接削弱自己的道德高地和基礎，「是一個既傷人又傷己的做法，所以是難以運用得好」。

「和平示威再被襲 自組保衛隊說得通」

近月抗爭者的武力升級，甚至出現「私了」，陳祖為認為，運用武力時必須有清晰的界線和對外說明有關界線，包括讓人知道是自衛、必須、合比例等。他指出，報復式的「私了」難說得通：「如何判斷他犯的罪是適合什麼程度的報復？難度你話晒事？」不過，陳認為「預防式」的自衛並非全無道理，「你被人打一次，你打番轉頭是防止其他人有樣學樣繼續去打你」。他提到若再有和平示威者被襲，是有需要防止類似事件再發生，「自行組織一個保衛隊……這是道德上講得過去」。

可以罷買批評 不應破壞商店

陳祖為強調，預防亦要適可而止，「別人打你一腳，你是否需要整斷人的手？比例要合理」，認為若別人只是指罵，便不應動武回應，「如美心『太子女』批評你，你是不應該去破壞他們的商店。你可以罷買、在言論上批評她」，認為政見上的批評，「是不justify（合理化）用『裝修』的方式去回應、報復」。

善意批評非割席 緊守原則可延續運動

抗爭者武力升級，但和理非尚未「割席」。陳祖為認為，這是因為政府未有有效回應市民訴求，「連和理非都不覺得可通過和理非方法去解決問題，我為何要去反對暴力？就算心中是很不安樂、很擔憂，甚至有微言都不會講出口」，又稱抗爭者在行動上有自我修正和自我限制。

被問到對抗爭者有否不便宣之於口的微言，陳祖為說：「我有在facebook提醒大家沒有底線、沒有自限的暴力是不行的……我覺得批評不代表割席，如果批評等於割席，就是太霸道。割席是完全否定對方所做的事、各行各路，批評是善意的，緊守基本的價值和原則，運動才可以走下去。」