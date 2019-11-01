指一敗塗地全因傾斜建制 陳祖為倡政府重建權威 撤禁蒙面法

明報編輯部

「政府今次一敗塗地，就是因為政制操控得太成功。」香港大學政治與公共行政學系教授陳祖為概括總結反修例抗爭的根本起因，是本港政治制度太傾斜建制派，政府認為在立法會要過什麼議案都夠票，因此漠視民意。他說「政府目前是完全失去了權威和正當性」，建議港府短期內撤回《禁蒙面法》和成立獨立調查委員會調查警暴問題；中期而言，要重整警隊和成立獨立監察警隊的組織取代監警會，才有望重建管治威信。

明報記者 楊康琪

包庇警察毁法治 推惡法人民反感

陳祖為曾在2014年的「雨傘運動」中擔任政府與學聯的中間人，他指出，港府在傘運後用DQ（取消參選資格）的方式打壓冒起的年輕人，亦在現存制度下安插自己人，不論是委員會、官員委任、大學校委會委任等，令建制力量愈來愈大、議會更失衡，無法容納異見和年輕人的聲音。他認為政治制度太傾斜建制派，加上「有中聯辦、有阿爺（北京中央政府）撐」，令政府有信心可以漠視所有的民意，最終造成今天的局面。

當下的抗爭看不到盡頭，被問到有什麼建議予政府尋覓出路，陳祖為說：「政府完全漠視民意和政府本身不守法、違反法治：警察可以為所欲為……政府卻包庇他們，法治就是這樣崩潰了……然後你又推出惡法，包括禁蒙面法，市民就會覺得政府並非為民做事，而是壓迫人民和抗爭者，政府又如何有正當性？」

漠視民意失正當性 根本衝突點在政改

陳祖為說，正當性的核心價值包括法治、人身自由、言論自由，現時政府自己一手摧毁了其正當性，理應重建權威，但港府卻選擇先用遏制的方法去重建秩序，「現時社會失去秩序，是因為大家認為不需要尊重秩序背後的權威。政府應該重建權威，人們才會尊重秩序」。

他提出短中長期措施（見表），包括收回禁蒙面法；認為政改是根本的衝突點，但暫時看不到如何解決這問題，因涉中央的底線，「但其他建議都是內部事務，好合理，這些卑微的要求你都不接受，你哪有權威……大家不認命，是因為你（政府）從不認我這條命」。

稱林鄭做不到仁義 「一直拒改天會收」

陳祖為主力研究儒家政治哲學，儒家重視仁義，被問到特首林鄭月娥有否做到仁義，他說「做不到」。他形容林太現時「被迫」在經濟上放鬆惠民，卻無法保民、與民同哭、與民同樂，「她已經做不到保護人民，（她）容許警察打人……孟子提出與民同哭、與民同樂……她完全做不到。她對人民的痛苦木無表情，對清真寺（被警方水炮車射中）卻有好大反應，其他人被打到頭破血流卻不理。因為他是參與犯法？犯法就要被打？你是不是應該有惻隱之心，表示同情和痛苦」。「以前的儒家話失去天命，失去天命是一個過程，一開始衰是不會立即失去天命，但一直拒改，天就會收你。」

被問到若換特首，未來特首應具備什麼條件，陳祖為明言，如果中央沒有給予新特首空間去做上述的短中期改革，「你什麼都做不了，與林鄭有什麼分別……如果有這空間，亦要視乎新特首有否政治手腕和個人誠信」。