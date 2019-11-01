廉署接77宗區選投訴 28涉脅迫候選人

白韞六表示，廉署會與政制及內地事務局、選管會和警方等各個相關部門，保持緊密溝通及聯繫，確保區選得以廉潔公平公正地進行。他又稱，根據《選舉（舞弊及非法行為）條例》，任何人在選舉中以武力或脅迫手段阻礙候選人參選，或阻礙選民投票、以欺騙手段妨礙或阻止其他人投票，賄選及發布關於候選人的失實或誤導性陳述，均屬違法。廉署呼籲各候選人、選舉代理人、其支持者及市民，一同維護選舉公平廉潔，切莫輕率誤墮法網。

選舉處接841投訴

選舉事務處回覆本報稱，由10月4日提名期起至10月21日，選管會從公眾人士接獲的投訴共841宗，會按既定程序保密處理投訴，若涉違法行為，會將個案轉交執法機關跟進。

翻查2015年區議會選舉報告書，各部門從公眾人士接獲共8824宗投訴，分別涉及選舉廣告、賄選、拉票對選民造成滋擾等類別。由2015年10月2日提名期起至選舉結束後、翌年1月6日，廉署在約3個月內接獲的投訴個案有460宗。