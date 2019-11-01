區選候選人資料刊憲 多報通訊地址少填住址

黨派者多填議辦政黨地址

中大政治及行政學系副教授馬嶽相信修例影響不大，因有通訊地址已可聯絡議員或候選人，看不到參選有公開住址的必要，相信舊例並無私隱概念、現時已見落後；他說候選人本身尚未當選，舊規定更見不合理。

本報翻查多區候選人報稱的地址，有黨派的候選人多報稱所屬政黨總部或地區辦事處的地址；至於報上住址的，多數為無黨派候選人。以油尖旺區為例，當區共有46名候選人，當中38人填寫非住址，佔約82.6%，8人則披露住址。油尖旺出戰的民主黨李偉峰、曾自鳴，報稱該黨雙料議員涂謹申的辦事處地址；二人挑戰的民建聯區議員鍾港武、蔡少峰，則報上議員辦事處地址；至於與李偉峰同樣出戰富榮、報稱無黨派的參選人黃惠達，則相信是披露住址。涂謹申亦有出戰油尖旺奧運區，對手為李家軒。

素人報住址 稱慳經費

其他候選人報稱的通訊地址，包括郵政信箱、大學宿舍、律師樓、工廈單位等；亦有部分參選人仍報本身住址，參選觀龍的梁晃維披露其位於青衣的住址，梁稱知悉修例，但作為素人無地區辦事處，若要刻意租用辦公室或郵政信箱，需計算選舉經費；他又稱租用後只為報住址作用不大，盼「慳啲使」。梁說不擔心「起底」問題，「不認為很多人想刻意騷擾我」。同區參選人包括楊開永、周世傑。

公民黨工聯會：保私隱

公民黨參選人多申報北角總部或地區辦事處的地址。該黨立法會議員譚文豪認為，公開候選人住址並無必要，亦涉私隱問題，「若你與家人住，（公開住址）亦是透露家人住址」。他說報上辦事處地址已能聯絡參選人，而現時較少人寄信，相信對選舉工程影響不大。

工聯會多名參選人均填寫該黨土瓜灣總部地址，會長吳秋北表示，公開候選人住址最方便收取信件等，「現時有點轉折」。他稱有「暴徒」做起底工作，令候選人的家人受滋擾，故用此折衷方法，盼保護參選人私隱。