四中全會：建健全港澳國安法制 譚耀宗：指23條

葉國謙：重申須立法 難說施壓

會議公報提及，堅持「一國兩制」，保持香港、澳門長期繁榮穩定，必須嚴格依照憲法和基本法對港澳實行管治，維護港澳長期繁榮穩定；並建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。

被問到中央是否要向特首林鄭月娥為23條立法施壓，葉國謙說難以這樣說，認為中央只是重申23條立法的要求。譚耀宗認為，中央是重申立法要求，並無說何時做和具體如何做。

劉兆佳：網絡、金融、文化亦要處理

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，中央表明思考香港的一國兩制實踐，將國家安全放在高度位置；香港近年出現港獨思潮，美國等外部勢力亦將香港當做壓制中國的棋子，反修例「動亂」確立了中央的擔憂，因為機制不完善，才能令內部和外部勢力共同發展這場動亂，挑戰國家主權、安全和香港管治權。

劉兆佳說，今次反修例引起的動亂反映23條未立法的問題，如香港政治組織與外國政治組織的聯繫等，但除了處理傳統的國家安全威脅的23條外，非傳統的威脅如網絡、金融、文化等，亦要涵蓋處理。

章立凡：或對港施長臂管制

中國問題專家章立凡接受本報採訪稱，這次四中全會提出「必須嚴格依照憲法和基本法對香港特別行政區、澳門特別行政區實行管治」，以及「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」，顯示中央可能對港實施長臂管制，影響香港資本主義制度；而在維護國家安全上，也可能涉及到遲遲沒能立法的23條，「未來將會有這方面的要求」。

特首林鄭月娥在10月中的《施政報告》中沒再提及23條立法，她當時稱在任內推動立法的可能比較低。