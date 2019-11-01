任內兩度面對釋法 法律界讚表現優於預期

馬道立在香港出生，自幼赴英讀書，1977年在英國伯明翰大學取得法學士學位，之後成為執業大律師。1993被委任為御用大律師，在執業期間他多次代表政府出戰，包括關於居港權的吳嘉玲司法覆核案。2001年他獲委任為高等法院法官，2003年任高院首席法官，2010被任命為終審法院首席法官。他與妻子、退休上訴庭法官袁家寧育有一女。

馬道立擔任終院首席法官任內面對人大兩度釋法，包括終院於2011年就剛果民主共和國一案，因涉外交豁免權主動向人大提請釋法；另一次釋法為2016年青年新政立法會前議員梁頌恆、游蕙禎的宣誓風波，終院駁回兩人上訴許可，馬官曾指出，釋法列明無真誠莊重地宣誓，便要撤銷議員資格，梁宣誓時手指呈交叉狀，是拒絕宣誓的客觀證明。

湯家驊讚提攜法官

江樂士：理性運用法律

行政會議成員、資深大律師湯家驊讚揚，馬道立提攜法官、維護司法獨立及系統。前刑事檢控專員江樂士亦稱讚，馬官一直理性運用法律，深明維護《基本法》的重要。

公民黨主席、資深大律師梁家傑說，馬官早年作風保守，但現時回顧優於預期，尤其是「公民廣場案」或「反東北示威案」，均合理反駁上訴庭判一眾被告入獄，令眾人當庭釋放，是「秉持法治」，避免行政機關濫用法律管治。