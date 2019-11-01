馬道立2021年初退休 張舉能霍兆剛繼任大熱

任首席法官9年 後年如期退休

現時法官退休年齡為65歲，但終院法官可延期續約兩次，年屆71歲才退任，近年馬道立已提出將法官退休年齡由65歲提高至70歲，若再獲續約可到76歲才退休，而有關修例有望在今個立法會年度通過。不過2010年上任的馬官選擇於2021年屆65歲時如期退休，他在新聞稿說：「到2021年1月的時候，我將已出任終審法院首席法官超過10年，擔任法官工作也近20年，我認為那正是一個合適的時候更換司法機構的領導。」馬道立希望退休後有更多時間陪伴家人，並稱「能夠為香港社會服務、領導司法機構是我一生的最高榮譽。」

林鄭讚捍衛司法獨立

當馬官宣布退休安排後，特首林鄭月娥即發稿表示，尊重馬道立決定，讚揚他按《基本法》規定維護法治和捍衛司法獨立，致力確保司法制度有效運作，特首將根據司法人員推薦委員會的推薦任命新任首席法官。律政司長鄭若驊亦感謝馬官多年來在司法機構的竭誠服務，捍衛司法獨立。

對於未來新任終院首席法官人選，有傳終院常任法官張舉能和霍兆剛均為熱門人選，兩人分別是58及57歲，同是香港土生土長，張舉能於2001年獲委任為區域法院法官，兩年後升任高院法官，2011年擔任高院首席法官，去年10月獲委任終院常任法官。

至於霍兆剛於執業大律師時期已在行內享富盛名，專長商業法及公法，1999年獲委為資深大律師，2010年任高院法官，3年後獲委任為終院常任法官，「仕途」如坐「白金升降機」。

繼任須中國籍 料空降機會微

行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，相關人選必先經過司法人員推薦委員會遴選，由特首任命，繼任者不一定是現任終院常任法官，理論上只要符合《基本法》提及條件便可獲遴選，但強調該人必然是中國籍，意味外國法官「空降」任職是不可能。惟湯家驊承認，現任終院常任法官的資歷和經驗比起其他人選有一定優勢。湯家驊認為，張舉能曾任高等法院首席法官，有管理司法系統的經驗，加上他頒下的判辭持平中肯，廣受法律界尊重，是終院首席法官繼任人的合適人選。

梁家傑料下任受壓行政機關

大律師公會前主席梁家傑承認張舉能比起其餘兩名終院常任法官確有優勢，因為70歲的終院常任法官李義比張舉能年邁，而霍兆剛不諳中文，對外交流方面有障礙。

湯家驊希望，下任首席法官可繼續維護《基本法》提及的一國兩制；梁家傑則預計繼任人將面對行政機關的壓力，希望終院未來繼續秉法把關，維持司法自主，免於「赤化」。