旅客跌幅收窄 短途客大減五成

據旅遊發展局最新數字，今年首9個月有4676萬人次旅客來港，按年微升0.2%。單計9月，有310.4萬人次來港，按年跌34.2%，跌幅低於8月的39.1%；內地客跌幅亦由8月的42.3%收窄至9月的35%。

9月跌34% 議員：業界未見起色

整體過夜客量跌幅亦收窄，由8月的45.9%縮窄至9月的41.6%，但不包括內地和澳門客的短途旅客進一步減少，其跌幅由8月的38.6%，擴大至9月的50%。當中韓國旅客跌68.1%，新加坡客跌61.8%，泰國客跌54.3%，台灣客跌53.6%。

旅遊界立法會議員姚思榮說，9月整體客量跌幅收窄，但不代表跌勢放緩，因去年9月打風，基數相對低，實際旅遊業未見起色，10月首20多日的整體旅客量仍跌四成，預計聖誕檔期維持這跌幅。他說短途客較遲落實行程，料較易因暴力事件取消來港。

全日空將停來往香港名古屋航班

另外，9月來港過夜的日本客跌48.9%。日本全日空航空昨表示，旅客從日本前往香港的旅行、商業需求劇減，除特定日期外，ANA由12月起至明年3月28日將減少及停運部分來往香港航班。其中東京成田機場來往香港航班將由一日兩班改為一日一班，中部名古屋機場來往香港航班將全部取消；關西機場來往香港將維持一日一班，但會改用較小型機種；東京羽田機場航班將維持一日兩班。已預約停運航班的旅客將安排更改航班等。