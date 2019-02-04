扭轉GDP劣勢 關鍵年尾銷售旺季

化妝品業界稱只清貨不入貨

他透露，商經局希望推出可援助業界的政策，但在局勢較平靜的時間才適宜推出相關措施，業界亦表示理解。他又稱，由於以往當局資助企業的基金皆是向外拓展業務為主，例如要求企業發展大灣區，但現時香港內需有問題，希望可推行措施改善內需情况，如辦展銷會等。

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆指出，GDP能否扭轉劣勢，很視乎11、12月的銷售旺季時，社會運動是否持續。他說港人近期減少外遊，也不見得願意在港消費；例如買車，在GDP分項會視為「本地固定資本形成」，然而在目前經濟及社會環境下，市民是否想購車成疑問。

政府首6月954億赤字較往年多

政府昨日表示，本財政年度首6個月（即截至9月底）整體開支為2817億元，收入為1800億元，計入綠色債券所得淨收入78億元及償還機構票據15億元，錄得954億元赤字，財政儲備為10,755億元。政府發言人表示，截至9月份的赤字主要是由於薪俸稅及利得稅等主要收入均大多在財政年度的後期收取。

翻查資料，954億元赤字較往年同期多，去年同期政府錄得753億元赤字；前年同期則錄得124億元赤字。