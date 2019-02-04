海嘯後最差 第三季GDP跌2.9% 陷技術性衰退 政府：全年料負增長

若按季比較，今年第二季GDP按季跌0.5%，第三季更按季大跌3.2%，連續兩季下跌，確認本港經濟呈現技術性衰退。隨着三季綜合起來經濟按年收縮0.7%，政府發言人表示，加上本地營商氣氛變得非常悲觀，全年經濟料呈負增長。發言人說基於全球經濟放緩和中美貿易摩擦影響，香港經濟自去年起拾級而下，最近更受本地社會事件嚴重衝擊，情况急轉直下。在預期出口難望改善，本地社會事件衝擊未見減退，將繼續影響私人消費和投資情緒，今年餘下時間香港經濟仍會面對顯著下行壓力。

分項數據 僅「政府消費」增長

分項數據方面，除了政府消費開支由第二季錄得按年增長4%，到第三季增長擴大至5.3%之外，其餘皆下跌。當中在GDP佔比較大的私人消費開支部分，由第二季按年升1.3%，轉為跌3.5%，比第三季整體GDP跌幅為大，亦為超過10年以來首次。

私人消費跌幅超GDP 10年首次

主要反映旅遊業的服務輸出，錄得自2003年第二季SARS爆發時以來，最大按年跌幅，第三季急跌13.7%。本地固定資本形成總額跌幅亦擴大，由第二季按年跌10.8%，到第三季按年跌16.3%（見圖）。

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆形容，今年第三季本港的GDP較市場預期為差，情况與2009年經濟陷入衰退時一樣震撼，並已預期第四季本港GDP繼續走差。至於第四季的GDP會否比第三季按季跌3.2%還大，楊說要視乎外圍經濟因素而定。

相比2009年全年本港GDP倒退2.5%後出現強力反彈，他明言「今次反彈機會較微」，原因是就算中美貿易談判達成首階段協議，對香港經濟效益亦微，區內經濟亦轉差，因此難以扭轉經濟跌勢。

楊又稱，本地固定資本形成總額跌幅擴大，與建築業持續放緩有關，即使最近有不少商舖受社會運動衝擊後遭受破壞要重新裝修，未必對經濟帶來幫助，亦非大家想見。

關焯照：全年料倒退1%

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照則稱，由於香港的GDP組成佔比三分之二來自私人消費，因此當私人消費較整體GDP跌幅為大時，便影響第三季GDP轉差，跌幅與他原本預期的2%差距未致太大。他相信，私人消費倒退，與市民擔心香港經濟前景有關，若之後爆發移民潮，影響更大。由於去年第四季本港GDP基數較低，因此他初步預期今年第四季GDP按年及按季俱跌2%，全年本港GDP拉勻會倒退1%。匯豐亞太區顧問梁兆基昨早在政府公布數據前估計，示威活動影響本港經濟增長約1個百分點，料全年會錄得輕微負增長，約倒退0.5%。

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