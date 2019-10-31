【Emily】CY想做會員 記協教路兼指正

CY：自稱freelance（半失業？）

記協批評貶低自由記者

CY話涉事女記者「原來沒有傳媒機構的固定工作，只是自稱freelance（失業或半失業？），前一日才向記者協會renew會員證（葉嘉雯自己在電台節目中表白）的人也是記者，也可以帶備道具，大模大樣到警察總部干擾記者會的進行，哪（那）在示威暴動現場的品流複雜就可見一斑了」。

話CY搞錯女記者名

記協反駁，「自由身記者從來都是傳媒行業重要的組成部分」，而將自由身記者形容為「只是自稱freelance（失業或半失業？）」，係貶低各行各業自由身工作者。該記者正係按記協程序，以佢喺各大國際傳媒包括CNN同半島電視台等工作證明，先可以拎到記協會員證同記者證。記協又指正CY，話CY指摘嘅記者名叫「葉家文」，而非「葉嘉雯」。

記協歡迎CY好似該記者一樣申請會員證同記者證，只要CY提供佢以新聞工作為主要收入來源嘅證明，記協就會按程序處理申請。