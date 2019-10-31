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港聞
2019年10月31日星期四
港聞二
美研究：海水上升影響遠超預期 港廣泛受威脅 最新推算：2050西九機場啟德或淹沒
威脅中國6700萬人 珠三角長三角高危
填海地風險高 學者促人工島重點考慮水淹
啟德新業主：若早知水浸風險 或不選購
天文台推算港水域升幅高於全球
港隊桌球小將潘正潮 體院練跑猝死
續國際游說 黃之鋒：踢世盃 有人提「天滅中共」照入閘
《緊急法》覆核今開審 泛民眾籌385萬
柴油廠搶火 兩燒焊工燒傷命危
石棺案第三被告：殺人後首被告攝死狀「領獎金」
產假中被拒與嬰共居 菲傭覆核「休假留宿」
社工：可申暫住NGO安全屋
自助POP-UP店進駐九龍站
下半年豬供應料再減 陳肇始：樂意探討外國豬
癌病新症年增5.1% 8年新高 2017年新症3.3萬宗
乖乖水迷姦女網友 男護囚7年4月
漫畫
【Emily】麗芸青年對話 30人報名1/3出席
【Emily】CY想做會員 記協教路兼指正
【Emily】張翔現身 再講「隱形戰衣」
【Emily】容海恩將提譴責 鄭松泰：唔得閒唔想理
【Emily】政助馮興禮一索得男 cool爺爺馮載祥好興奮
【Emily】光頭警長figure 淘寶預告賣￥50
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【明報專訊】（請看附圖）（尊子休假，黃照達代筆）
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美研究：海水上升影響遠超預期 港廣泛受威脅 最新推算：2050西九機場啟德或淹沒
威脅中國6700萬人 珠三角長三角高危
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