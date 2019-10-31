乖乖水迷姦女網友 男護囚7年4月

被告楊贊霖（32歲）被控強姦、施用藥物作非法性行為共兩罪。辯方求情稱，被告坦白認罪，為事主所受影響致歉，事件亦摧毁被告人生，承諾出獄後努力改過自新。

官指案情嚴重：

法庭有責保護市民

法官杜麗冰判刑時稱案件令人傷感，被告母親求情信十分感人，被告以往孝順、善良，2014年成為註冊護士，其後就讀中文大學有關公共衛生的碩士課程，為家中經濟支柱。被告沒有案底，本案將摧毁他的事業和人生。杜官強調本案非常嚴重，被告在提子汁落藥，網友飲後陷半昏迷，被告沒戴安全套下強姦對方。女網友深信被告是朋友，但被告冷血地施藥迷姦，法庭有責任保護市民免遭他人施藥及乘機「博懵」，兩控罪分別以8年、6年為量刑起點，考慮認罪扣減刑期，決定判囚7年4個月。杜官引用事主影響報告指出，她有一段時間深受困擾，現時逐漸走出陰霾。杜官寄語被告不要重犯，出獄後回報母親，彌補她承受的心傷。

控方案情指出，被告與事主X約於10年前在facebook認識，2016年X向被告諮詢醫療問題才多聯絡。2017年10月18日，兩人在土瓜灣某公園相見，X喝了被告遞來的提子汁後猶如醉酒，四肢無力、記憶模糊，之後陷入半昏迷狀態，被告與另一友人帶她到附近賓館，被告繼而強姦X。

【案件編號：HCCC153/19】