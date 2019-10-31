癌病新症年增5.1% 8年新高 2017年新症3.3萬宗

醫管局香港癌症資料統計中心公布2017年癌症新症達33,075宗，按年升5.1%，見2009年後新高，亦較過去10年平均升幅3.1%為高。同年癌症死亡人數達14,354，按年升1%，佔全年死亡人數31.3%，癌症仍為本港的「頭號殺手」，肺癌佔最多達27.1%。

五大最常見癌症為大腸癌、肺癌、乳腺癌、前列腺癌和肝癌。當中大腸癌65至69歲組群的病發率為每10萬人有254人，較2012至2016年的207人升23%，中心總監黃錦洪（圖）相信與衛生署於2016年9月推行大腸癌篩查計劃有關。

前列腺癌增17.2%

醫生稱或與診斷技術進步有關

第四大癌症前列腺癌的新症按年升17.2%，達2240宗，首次突破2000大關。黃錦洪稱，前列腺癌由25年前每年約200宗新症升至現時年逾2000宗，相信與診斷技術愈來愈高、市民認知提高有關，至於社會中是否存在愈來愈多風險因素致新症急升，黃錦洪稱，需要觀察多幾年看數字是否持續上升和更深入研究。

高脂多肉飲食西化誘發癌症

泌尿外科專科醫生葉維晉表示，已知高脂肪和多肉類的飲食習慣會誘發前列腺癌，料飲食西化使新症持續上升，加上本港近年開始流行身體檢查中加入檢測血液PSA（前列腺癌指數）濃度，以了解患前列腺癌可能性再作進一步檢驗，令更多早期前列腺癌獲確診。葉稱，10多年前確診個案全是60歲以上，現時則有50多歲人士被確診。

癌症新症屢創新高，香港大學內科學系臨牀副教授邱宗祥表示，主因是人口老化，亦與早期診斷、飲食西化有關，預期未來新症數目會持續上升。邱說，藥物改善令癌病人存活率增加，目前公營體系腫瘤科醫生數目不足，工作量大至流失率高，促港府重新規劃所需的醫生，應付需求。