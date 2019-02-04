自助POP-UP店進駐九龍站

初企營辦 交易至出貨兩分鐘

營辦商「精銳動力」以研發自動化生產、智能倉庫管理技術起家，過去客戶多是物流或速遞公司等「商業對商業」（B2B）伙伴。今次踏足零售界，首席執行官周定漢稱，源於去年公司在科學園設立機械人速遞中心，提供24小時自助包裹領取及儲存服務，反應理想，引起零售界興趣。「零售業長年面對人手短缺，售貨員流失率高，商家希望以機械取代。」

周定漢表示，自助商店操作簡單，交易至出貨約兩分鐘內完成，「客人在店面的售賣機選貨、線上支付（如信用卡、支付寶等），再到指定貨格取貨即可」。為保安考慮，顧客付款前會於手機收到一次過密碼，再在售賣機輸入密碼「雙重確認」。除購物流程自助化，「自助商店」採「限時」（pop-up）形式，與不同品牌商戶合作，讓其產品可駐場售賣兩周或幾個月不等。

不同品牌限時進駐 本月IKEA

反修例風波影響零售市道，周定漢有信心「自助商店」能逆市發圍。他認為，該店選址港鐵站，有固定人流；其公司亦替進場品牌商戶作技術支援，更會為商戶收集其產品的市場反應，轉供商戶參考，以作市場測試。公司位於港鐵九龍站的自助商店於9月有寵物用品店進駐，本月則出售家具品牌IKEA的商品，周定漢形容知名品牌採用對公司屬「強心針」，他期望數年內可在全港擴充至100間自助商店。

零售科技商會副會長梁偉峯認為，「無人商店」難成主流營運模式與港人購物文化有關，「如客人走入實體店，多想有店員服務；相反不想外出的，會直接選擇網購」。至於能否成宣傳噱頭，梁偉峯認為須依靠駐場商戶的知名度，「如果是無名小店，無人即場推廣，其實未必能吸引顧客到店參觀」。

明報記者