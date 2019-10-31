產假中被拒與嬰共居 菲傭覆核「休假留宿」

勞工合約禁外宿 僱主拒嬰寄居

申請人依次為Yvette Dingle Fernandez及女兒Eloisa Valerie Fernandez，答辯方為勞工處長及入境處長。申請書指出，Yvette去年5月起來港當家傭，12月發現懷孕，今年5月才通知僱主羅慧然（譯音）。僱主遂告訴Yvette，基於勞工合約，她放產假時不得外宿。雖然合約無規定外傭不可攜子寄居，但僱主不准Yvette帶女兒寄居。

12月發現懷孕 5月通知僱主

Yvette先後查詢勞工處及入境處，勞工處稱按勞工合約她必須依僱主指示行事，產假時不得外宿；入境處表明外傭合約受《僱傭條例》 、《入境條例》 等約束，其中合約列明外傭須在僱主報稱地址工作及居住，否則違反逗留條件。

Yvette留意到，經家傭匡扶中心（HELP）協助，勞工處有權豁免相關留宿規定，遂寫信至處方尋求豁免。惟處方指僱員無權單方面決定留宿與否，基於僱主及僱員之間沒有共識終拒絕豁免。

申請方認為，按合約條款，外留宿規定應只適用於僱員工作日子，若他們休假時也須遵守規定，則違反《香港人權法案條例》賦予的行動自由，而留宿規定亦侵害Yvette母女過家庭生活的權利，以及女兒作為兒童受保護的權利，違反《國際兒童公約》及國際勞工組織的《保護生育公約》。

【申請編號：HCAL3215/19】