石棺案第三被告：殺人後首被告攝死狀「領獎金」

被告依次為曾祥欣（28歲）、劉錫豪（22歲）及張善恒（25歲），被控於2016年3月4日在香港謀殺男子張萬里（別名阿J，終年28歲）。

稱同屬犯罪組織 事主掌資料

曾任港鐵站務主任的張善恒在警誡錄影會面稱，2015年10月底在蘭桂坊派對認識另外兩名被告，聽聞首被告是有錢人，「想黐金糠」認識對方。其後，首被告向他介紹跨國犯罪組織「There」，自言在組織「排Top 4」，成員完成簡單工作可獲獎金；而首被告另開設組織「M」，並邀請張加入。張善恒說，事主於2016年2月底向首被告借錢，聲稱投資逾億元的房地產項目，承諾項目完成後分紅。

案發日凌晨，首被告質疑早前傾談的房地產項目造假，建議在觀塘海旁「老笠」事主，但因發現該處太多「天眼」，終放棄計劃。

3人折返案發單位後，次被告稱「今次再拎唔到錢，畀唔到交代嗰邊嘅人」，提議殺死事主；首被告稱事主同屬「There」成員，「阿J手上有組織好需要嘅資料，怕阿J會呃番There」，殺死事主可獲組織分2000萬美元，終展開殺人計劃。殺人後，首被告曾拍下事主死狀照片予「There」組織，以證實殺死事主領取獎金。

【案件編號：HCCC459/16】