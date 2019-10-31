續國際游說 黃之鋒：踢世盃 有人提「天滅中共」照入閘

港澳辦：向外國搖尾乞憐 支持DQ

佩洛西：DQ違反法治一國兩制

國際社會廣泛關注黃之鋒被DQ，國務院港澳辦發言人楊光昨表示贊同和支持特區政府決定，稱黃在修例風波中頻頻向外國勢力「搖尾乞憐、乞求干預」，從根本上不符合參選人須擁護《基本法》和效忠香港特別行政區的資格要求。美國共和黨參議員霍利在Twitter表示，黃之鋒被DQ證明區選並非自由選舉，讓美國國會有盡快通過《香港人權與民主法案》的理由。支持法案的眾議院議長佩洛西在Twitter表示，DQ黃之鋒違反法治和一國兩制，認為港人有權選擇代議士。

黃之鋒昨早分別出席港台《千禧年代》和商台《在晴朗的一天出發》回應被DQ。黃重申早前回覆選舉主任查詢時，已強調自己不提倡亦不爭取港獨，但選舉主任不相信他的立場，質疑對方提出的法律理據站不住腳，認為選舉主任成為有讀心術的「思想警察」。

黃質疑選舉主任「思想警察」

黃說自己一直參與國際聯絡和游說工作，相信因此令北京想永久剝奪其參選資格，但他稱會「放長雙眼」至2047年，質疑港府可以DQ他幾多次。他又說，國際社會很關注他被DQ，料國際社會將更支持他，雖然選票上無黃之鋒的名字，但他會繼續本地和國際間的政治工作。

另一方面，有區選候選人曾提出「天滅中共」，仍獲確認提名有效。參選沙田烏溪沙選區的蔡佳鏗曾提出「天滅中共，全黨死清光」、「驅逐共黨，光復香港」等主張，他早前接獲選舉主任查詢上述政治立場。蔡回應說，第一句主張是「宗教信仰的譴責詞」，而第二句是要求中共黨組織和中聯辦約束自己，遵守《基本法》。選舉主任最終讓蔡入閘。該區候選人包括獨立民主派李永成和民建聯吳卓璟。

法律界議員郭榮鏗昨在now新聞節目《時事全方位》中質疑為何選舉主任容許主張「天滅中共」的人入閘，「為何這個可以？因為他不是黃之鋒」。身兼基本法委員會委員的經民聯議員梁美芬說，選舉主任是運用酌情權容許有關候選人入閘。