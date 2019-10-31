港隊桌球小將潘正潮 體院練跑猝死

生前在香港U21排名第4的潘正潮，今年6月成為體院全職獎學金運動員。麥耀開接受本報查詢時說，潘正潮昨午在火炭體院參與體能訓練，與隊友練跑時突然暈倒，在場教練即時召喚救護車，將他送往威爾斯親王醫院，惟搶救無效離世。麥說，事發後即時通知潘的家人，將提供一切協助。

練跑數分鐘 心跳突停

據了解，潘暈倒前曾練跑數分鐘，其後心跳停頓，需接受心外壓。心臟科專科醫生梁達智稱，突發心臟問題是跑步期間心臟驟停最常見的原因，惟30歲以下者突然暈倒的機率較小。他說，原發性心室過速、心臟結構問題及先天血管異常等先天問題，可引致心臟驟停；另外，心肌炎亦可刺激心跳紊亂，如有發燒等不適，不建議作劇烈運動。

7個月兩年輕港將訓練中暴斃

體院昨晚發表悼文，對潘正潮辭世深感難過和痛惜，「作為優秀的青年精英運動員，潘的離世是香港桌球界的巨大損失」。體院對其家人致衷心慰問，亦會為陪同到醫院的隊友提供情緒支援。

麥耀開補充，運動員由體院教練編排體能訓練，桌球不算劇烈運動，對體能要求不高，練跑時間估計不會太長，體院亦有定期為運動員安排身體檢查，並稱事發原因仍待了解。今年3月，港隊泳將杜敬謙於美國訓練期間猝死，終年26歲。這次是相隔7個月再有港隊運動員於訓練時猝逝。

潘正潮出身香港少青隊，2017年起於體院受訓，去年畢業於喇沙書院後轉為全職運動員。他今年1月於香港U21公開賽奪季軍，7月代表港隊出戰U18及U21世界賽。昔日代表喇沙書院時，他首次出戰學界賽即擊敗前世少亞軍譚潤峰，一戰成名，在學界獲獎無數。