填海地風險高 學者促人工島重點考慮水淹

去年日本遭受25年來最強風暴「飛燕」吹襲，填海而成的大阪關西國際機場嚴重水浸，變成一片汪洋而全面關閉。中大地理與資源管理學系研究教授劉雅章稱，由於成本問題，填海地區通常地勢較低，面對海平面上升及風暴潮時，填海地區或會水浸。

劉雅章說，「氣候中心」的研究當中，本港面臨水浸高危地區多為填海而來，包括赤鱲角機場、北大嶼山公路等，他認為政府應採取措施，例如加高防波堤，以免發生類似關西機場水浸的情况。他又說，未來政府若興建人工島，應重點考慮海平面上升的風險，或要填得更高。

海事工程標準去年剛更新

土木工程拓展署表示，海事工程的設計標準已於2018年更新，當中已考慮氣候變化的影響，交椅洲人工島的海堤和土地平整水平會按照最新標準設計，並按需要增設防波堤、放置弱波石及在近岸陸地預留空間作緩衝等切實可行方案，確保人工島有足夠抗禦能力應對氣候變化及極端天氣。