威脅中國6700萬人 珠三角長三角高危

【明報專訊】在今次最新評估報告中，亞洲是海平面上升的重災區。到2050年，包括中國、印度、越南、孟加拉、印尼和泰國等亞洲6國，將有2.37億人每年面臨沿海洪水威脅，其中中國受影響人數較現時估計高近3倍，達6700萬人，孟加拉受影響人數更比現時估計高8倍。
長三角受影響面積全球最大
根據報告，人口密集的中國珠三角和長三角，到2050年將有廣泛面積地區被水淹，其中在珠三角，深圳西面沿岸、珠海、中山，以至較遠離珠江口的廣州、佛山和江門也不能倖免。長三角的上海、無錫和江蘇省大片低窪地區將被水淹，受影響區域面積全球最大，另外天津附近的渤海灣沿岸亦預料受災嚴重。
除了中國，越南和泰國的大城市也難倖免。越南北部的河內與海防市、南面的胡志明市所在的湄公河三角洲受威脅，全國超過2000萬人料將受影響；泰國曼谷湄南河出海口附近都恐受災嚴重，涉及全國一成人口。其他大範圍高危地區還包括孟加拉的恆河三角洲（大城市包括達卡和印度加爾各答）、伊拉克底格里斯河和幼發拉底河的出海口（大城市包括巴士拉）、西歐西北部（大城市包括荷蘭阿姆斯特丹和鹿特丹）、英國東部和倫敦泰晤士河畔、意大利東北部（威尼斯地區）等。
報告還警告，到2100年，若溫室氣體排放情况繼續沒改善，全球將有多達6.4億人受海平面上升威脅。