威脅中國6700萬人 珠三角長三角高危

長三角受影響面積全球最大

根據報告，人口密集的中國珠三角和長三角，到2050年將有廣泛面積地區被水淹，其中在珠三角，深圳西面沿岸、珠海、中山，以至較遠離珠江口的廣州、佛山和江門也不能倖免。長三角的上海、無錫和江蘇省大片低窪地區將被水淹，受影響區域面積全球最大，另外天津附近的渤海灣沿岸亦預料受災嚴重。

除了中國，越南和泰國的大城市也難倖免。越南北部的河內與海防市、南面的胡志明市所在的湄公河三角洲受威脅，全國超過2000萬人料將受影響；泰國曼谷湄南河出海口附近都恐受災嚴重，涉及全國一成人口。其他大範圍高危地區還包括孟加拉的恆河三角洲（大城市包括達卡和印度加爾各答）、伊拉克底格里斯河和幼發拉底河的出海口（大城市包括巴士拉）、西歐西北部（大城市包括荷蘭阿姆斯特丹和鹿特丹）、英國東部和倫敦泰晤士河畔、意大利東北部（威尼斯地區）等。

報告還警告，到2100年，若溫室氣體排放情况繼續沒改善，全球將有多達6.4億人受海平面上升威脅。