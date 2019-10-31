美研究：海水上升影響遠超預期 港廣泛受威脅 最新推算：2050西九機場啟德或淹沒

威脅全球3億人 原估算4倍

美國研究機構「氣候中心」（Climate Central）在國際期刊《自然通訊》（Nature Communications）發表最新研究，中心採用了新的地理資訊數碼模型「CoastalDEM」，推算到2050年，全球有3億人口的家園或會低於海水一年一度的最高水位，而以往常用、但較易有誤差的地理模型「SRTM」，所推算出受影響人口為7900萬，換言之，採用新模型推算後，更大面積的陸地將面臨被海水淹沒。

錦田洪水橋「土儲」帶「重災」

根據「氣候中心」的地圖，2050年本港新界西北是水淹「重災區」之一，包括政府視作中長期土地供應重要來源的錦田、洪水橋一帶。此外，根據最新推算，本港多處面對水浸威脅的範圍大幅增加，例如啟德一帶，舊模型只顯示舊機場跑道一帶有水浸風險，但新模型顯示，東九龍一帶包括九龍灣、新蒲崗及九龍城一帶均有水浸風險，另西九、赤鱲角機場等均面臨被淹沒風險。

天文台：與過往數據經驗大出入

天文台表示，「氣候中心」所採用的數值地形模型數據，應用在香港範圍內似乎有很大限制及不確定性，導致2030年在低溫室氣體濃度情景下，本港包括機場在內多處已開始受水浸威脅，這與天文台過往的研究及基於歷史觀測數據所得的經驗有很大出入。土木工程拓展署表示，今年4月已委聘顧問公司研究全港沿海較低窪或當風地點，範圍包括杏花邨、將軍澳、西貢、南區等，政府會根據研究結果制訂合適防禦及應對措施。

中大學者：新模型更準

港大學者：政府應重新評估排洪

中大地理與資源管理學系研究教授劉雅章說，新模型是採用更精密的地勢資料，故預測會較舊模型更準確，而研究反映本港面對海平面上升的問題嚴峻。香港大學土木工程系教授關國雄則認為，香港發生海水平均高度高於陸地的機率不大，但隨着海平面上升，漲潮或風暴潮期間，海水水位或與陸地相近，有水浸風險。他說，近年政府在錦田及新界北其他地區有改善渠務工程，但他估計是以舊估算設計，認為政府可根據國際最新估算，重新評估高危地區的排洪能力。

中大地理與資源管理學系客座教授、前天文台長林超英認為，「氣候中心」的研究用了全球模式數據，而非香港本地真實觀測所得數據作推算，因此有一定偏差。他說，面對海平面上升和風暴潮雙重夾擊，以往50年一遇的高水位，到本世紀末將變成每年一遇，令維港兩岸海岸線範圍水浸，新界西北部海拔低，也是高危地區。他認為政府應在「基本工程儲備基金」帳內劃定最少5000億元，作為應對氣候變化所需工程的預備款項。

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