【Emily】建制議員鬧港台偏頗 梁家榮：烽煙受訪者建制派較多

邵家輝倡撥半個鐘畀建制

反修例風波下，港台成為建制派針對嘅對象，梁家榮話，港台收到8000幾項建議及投訴，會繼續恪守準確、持平同客觀嘅原則。旅遊業界議員姚思榮喺會上話，有留意到《鏗鏘集》同《頭條新聞》兩個節目，「每次睇，但我冇睇晒，都係偏向同情示威者」，話睇唔到港台報道示威造成嘅生活問題、警方壓力。自由黨邵家輝話，其實《頭條新聞》入面嘅「太后」講嘢好受歡迎，唔應該「閂佢把口」，但就建議港台，畀咗時段諷刺政府，可以畀番半個鐘建制。

梁家榮解釋，《頭條新聞》幾十年嚟都唔係新聞節目，而係諷刺節目，而《鏗鏘集》呢類需要深入探討嘅公共事務節目，唔應該計算係唔係持平，「如果你要質疑呢類節目，就用製作嘅標準嚟質疑，究竟佢有邊啲資料係錯誤嘅，呢樣先係最重要」。佢話以烽煙同論壇節目粗略嚟計，邀請嘅受訪者，建制派多過泛民，認為係受眾喺唔同角度接收，有唔同感受。