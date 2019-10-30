【Emily】榮譽學位被DQ 何君堯「好沮喪」

ARU噚日回覆話，自何君堯獲得有關榮譽後，其行為引起好大關注，校方經過調查，決定撤銷佢嘅榮譽博士學位。

何君堯反問，政治係咪凌駕學術、法治理念，形容奧爾頓勳爵「黐起條筋」喺討論緊居英權時，寫信畀ARU話佢做嘅嘢唔啱。佢質疑7．21事件未有完整透徹嘅調查，應要基於定罪紀錄、證明有罪，先褫奪佢名譽。何又喺facebook話奧爾頓勳爵向大學施壓踐踏學術自由。

英國保守黨人權委員會副主席羅哲斯喺Twitter話，收到何君堯追隨者電郵恐嚇「以眼還眼」，何君堯就話佢唔知道。立法會網站噚日立即刪除何君堯榮譽法學博士學位嘅資料。向何君堯提譴責動議嘅毛孟靜收到秘書處通知，由於何君堯博士頭銜被褫奪，其譴責動議嘅英文版要由「Dr. Hon Junius HO」，改做「Hon Junius HO」。

何君堯參選區選屯門樂翠選區，同區候選人包括民主黨盧俊宇及蔣靖雯。