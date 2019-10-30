【Emily】榮譽學位被DQ 何君堯「好沮喪」

【明報專訊】建制派立法會議員何君堯2011年獲母校英國安格里亞魯斯金大學（下稱ARU）頒授榮譽法學博士學位，英國上議院議員奧爾頓勳爵上周六致函ARU，就元朗7．21事件何君堯被指與「白衣人」握手等事，建議校方褫奪何嘅榮譽學位。ARU就取消咗何君堯嘅榮譽博士學位，何君堯同Emily呻事件令佢非常沮喪、唔開心，批評校方作決定前冇向佢查問，有失公正。
ARU噚日回覆話，自何君堯獲得有關榮譽後，其行為引起好大關注，校方經過調查，決定撤銷佢嘅榮譽博士學位。
何君堯反問，政治係咪凌駕學術、法治理念，形容奧爾頓勳爵「黐起條筋」喺討論緊居英權時，寫信畀ARU話佢做嘅嘢唔啱。佢質疑7．21事件未有完整透徹嘅調查，應要基於定罪紀錄、證明有罪，先褫奪佢名譽。何又喺facebook話奧爾頓勳爵向大學施壓踐踏學術自由。
英國保守黨人權委員會副主席羅哲斯喺Twitter話，收到何君堯追隨者電郵恐嚇「以眼還眼」，何君堯就話佢唔知道。立法會網站噚日立即刪除何君堯榮譽法學博士學位嘅資料。向何君堯提譴責動議嘅毛孟靜收到秘書處通知，由於何君堯博士頭銜被褫奪，其譴責動議嘅英文版要由「Dr. Hon Junius HO」，改做「Hon Junius HO」。
何君堯參選區選屯門樂翠選區，同區候選人包括民主黨盧俊宇及蔣靖雯。