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2019年10月30日星期三
港聞二
西洋菜街光污染 兩成店午夜不關燈 環團調查 自願約章成效存疑
中大研行路發電 10分鐘為手機充電1%
區塊鏈×醫保 索償掃二維碼免填表
黃澤恩：小範圍收棕地建屋 周邊環境或欠佳
離島8宗爆竊拘兩男 涉款130萬
拳打舊愛男友 判頭否認誤殺 死者後腦着地 控方質疑被告是否自衛
瑪麗換肝主刀手離職 團隊兩年失兩資深醫生
壞車落車遇賊車 餅店東主失9萬支薪現金
反黑警員涉冒簽探在押線人 合照信件顯關係親暱
涉半價售警可卡因 商人提堂 是否控警 廉署：未有指示
石棺案次被告：不想帶小草着草
漫畫
【Emily】榮譽學位被DQ 何君堯「好沮喪」
【Emily】最出名兼最低分 何君堯膺五大議員
【Emily】程鼎一任旅發局總幹事
【Emily】女副官暈低 林鄭望兩望
【Emily】建制議員鬧港台偏頗 梁家榮：烽煙受訪者建制派較多
【Emily】民主黨接恐嚇信 「刺殺名單」有林泳淘
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【明報專訊】（請看附圖）（尊子休假，黃照達代筆）
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